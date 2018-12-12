Kardeşini İnfaz Ettiği Öne Sürülen Deaş'lıya Hapis Cezası

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:28



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:28

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında olduğu 6 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu.Tutuksuz sanıklar Şehab el Bekir, Raad el Bekir, Mohanad İbrahim Yaseen Albake, Mahmud Şiholiyye, Abdulrahman Yakup, Sabir Kurdi, Mohammed İbrahim Yaseen ve Mohammed Khurais ise duruşmaya katılmadı.Duruşmada, örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Ali'nin, infaz görüntülerindeki kişi olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor okudu.Raporda, sosyal medyada yer alan infaz görüntülerindeki kişinin Ali olma ihtimali, "+4" ile "-4" arasındaki değerlendirmede "-1" olarak ifade edildi.Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Ali, "Sosyal medyada yayılan görüntüde infazı gerçekleştiren kişi ben değilim, diğer kardeşim. Daha sonra o kardeşim, örgütten kaçmak isterken yakalanıp infaz edildi. Beraatimi talep ediyorum." dedi.Cumhuriyet savcısı, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesini, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa'ya 7 yıl 6'şar ay, Mahmud Şiholiyye, Mohammed Khurais, Raad el Bekir ve Yaseen Albake'ya ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi, Abdulrahman Yakup, Mohammed İbrahim Yaseen, Sabir Kurdi ve Şehab el Bekir'in beraatine hükmetti.