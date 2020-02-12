Haberler » Güncel » Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirmek isterken kaza yaptı - Haber

Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirmek isterken kaza yaptı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen'in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı.

12.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:41Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirmek isterken kaza yaptı
KOCAELİ'nin ilçesinde, kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen'in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kardeşlerin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından Fırat Kalbişen, mülakata girmek için yürüyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti.

Kaza, öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Çarşıbaşı Sokak'ta meydana geldi. Cesur Kalbişen, 81 AR 755 plakalı otomobiliyle kardeşi Fırat Kalbişen'i, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmek için yola çıktı. Ancak Kalbişen'in kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kalbişen kardeşler kazadan yara almadan kurtuldu.  Kazanın ardından Fırat Kalbişen, mülakata gireceği olay yeri yakınındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek, gitti. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.


- Kocaeli

Başiskele, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:28:40