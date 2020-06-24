Kardeşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da kız kardeşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
24.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:58
Bursa'da kız kardeşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Gemlik ilçesinde kuaförlük yapan kız kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Halil Küçükkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden uzaktan görüntülü bağlanarak ifade verdi. Halil Küçükkurt, "Olayın gerçekleştiği gün annemi görmek için gittiğim Gemlik'te kardeşimle tesadüfen karşılaştım. Kardeşim annemle görüşmeme izin vermeyeceğini söyledi. Kötü sözler sarf etti. Kardeşimi tasarlayarak veya planlayarak öldürmedim. İstemeden de olsa bir suç işledim. Ben vicdan azabıyla her gün yanmaktayım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

55 yaşındaki kuaför Günay Torun Balıkpazarı'nda 18 ay önce silahla vurularak öldürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet sonrası kimliği tespit edilen katil zanlısı ağabey Halil Küçükkurt Karacabey'de yakalanmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay’dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Haberler››3. Sayfa››Kardeşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:31: Kilis'te 5 saatlik kedi kurtarma operasyonu - Haberler 16:30: Midyat'ta 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' - Haberler 16:28: Yağmur tekrar etkili olmaya başladı - Haberler 16:26: Son dakika haberleri | Başkan Binzet'ten, Kaftancıoğlu ile ilgili açıklama - Haberler 16:25: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü - Haberler 16:07: Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi 15:43: Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı 15:42: Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm - Haberler 15:14: Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum - Haberler