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Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaklaşık 7 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

07.10.2019 18:58Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaklaşık 7 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.A'nın Yenimahalle'deki evinde bulunduğunu tespit etti.
Evinde gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Olay
İlçeye bağlı Barakobası köyünde, 10 Mart'ta, Y.A. ile kardeşi Ramazan A. ve yeğeni Murat A. arasında Üçkuyu mevkisinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, üzerindeki silahla kardeşi ve yeğenini silahla vurmuştu.
Olayda Ramazan A, yaşamını yitirmiş, Murat A. ise yaralanmıştı.

Yenimahalle, Kırıkkale, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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