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Kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

21.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:14
'ın ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.
Akçakışla köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Nedim K. (57) evlerinin önündeki ahırda hayvanlara yem veren kardeşi Kadim K'ye (52) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti.
Kolundan yaralanan Kadim K, samanlığa kaçarak gizlendi. Nedim K, aynı silahı başına dayayıp yaşamına son verdi.
Yaralanan Kadim K, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Nedim K'nin cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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