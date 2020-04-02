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Kardeşinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan kardeşinin öldüğü öne sürüldü.

02.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Kardeşinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan kardeşinin öldüğü öne sürüldü.
İddiaya göre, Kuzköy köyünde çalışmak üzere tarlaya giden iki kardeşten Mehmet A'nın (21) elindeki tüfek ateş aldı.
Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kardeş Serdar A. (19), yakınları tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü.
Serdar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erbaa, Güncel
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