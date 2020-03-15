Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı öldürdü
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı öldürdü Manisa'da bir kişi, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu şahsı öldürdü Manisa'da bir kişi, geçtiğimiz aylarda cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı tarlada tabanca ile 4 el ateş ederek öldürdü.
15.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:37
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı öldürdü Manisa 'da bir kişi, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu şahsı öldürdü
MANİSA - Manisa'da bir kişi, geçtiğimiz aylarda cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı tarlada tabanca ile 4 el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı. Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Mahallesi mevkiindeki bir tarlada meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce aynı tarlada öldürülen kardeşinin arkadaşı Hakan C.'yi görüşmek için tarlaya çağıran Caner G, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hakan C.'ye 5 el ateş etti. Kurşunlardan 4'ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Hakan C. ağır yaralandı. Caner G. olay yerinden motosikletle kaçarak firar ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Hakan C.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Manisa Şehir Hastanesine doğru yola çıktı. Hakan C. yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. Firari Caner G'nin yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.
MANİSA - Manisa'da bir kişi, geçtiğimiz aylarda cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı tarlada tabanca ile 4 el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı. Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Mahallesi mevkiindeki bir tarlada meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce aynı tarlada öldürülen kardeşinin arkadaşı Hakan C.'yi görüşmek için tarlaya çağıran Caner G, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hakan C.'ye 5 el ateş etti. Kurşunlardan 4'ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Hakan C. ağır yaralandı. Caner G. olay yerinden motosikletle kaçarak firar ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Hakan C.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Manisa Şehir Hastanesine doğru yola çıktı. Hakan C. yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. Firari Caner G'nin yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.
Kaynak: İHA
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