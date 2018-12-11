11 Aralık 2018, 13:54
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Kardeşler Filmi

Kardeşler Filmi

Kardeşler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kardeşler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yusuf, ailesinin aldığı karar ile kız kardeşini tuzağa düşürmüş, ağabeyi Ramazan’da kardeşini öldürmüştür. Yusuf’un yaşı küçük olduğu ceza indirimi olacağından abisi Ramazan yerine hapse girer. Dört yıl hapiste kalan Yusuf şartlı tahliye olunca ailesi ile tekrar bir araya gelir. Özgürlüğüne kavuşan Yusuf çektiği vicdan azabı ile bu sefer de dışarıda hapis hayatı yaşar. İki kardeşin hayatına giren Yasemin, geçmişte yaşanan ve sır gibi saklanan cinayeti öğrenir. Yasemin de artık Yusuf gibi aile için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.


Yönetmen: Ömür Atay
Senaryo: Ömür Atay
Oyuncular: Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer, Erol Afşin, Cankat Aydos, Mürtüz Yolcu, Cem Zeynel Kılıç, Ozan Çelik, Ebru Ojen Şahin, Yiğit Çakır, Nihal G. Koldaş, Onur Dikmen
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Brothers
Yapımcı Firma: O2 Filmes
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye, Almanya Bulgaristan
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

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11 Aralık 2018 Salı 13:54