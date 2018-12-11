Kardeşler Filmi

Yusuf, ailesinin aldığı karar ile kız kardeşini tuzağa düşürmüş, ağabeyi Ramazan’da kardeşini öldürmüştür. Yusuf’un yaşı küçük olduğu ceza indirimi olacağından abisi Ramazan yerine hapse girer. Dört yıl hapiste kalan Yusuf şartlı tahliye olunca ailesi ile tekrar bir araya gelir. Özgürlüğüne kavuşan Yusuf çektiği vicdan azabı ile bu sefer de dışarıda hapis hayatı yaşar. İki kardeşin hayatına giren Yasemin, geçmişte yaşanan ve sır gibi saklanan cinayeti öğrenir. Yasemin de artık Yusuf gibi aile için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yönetmen:
Ömür AtaySenaryo:
Ömür AtayOyuncular:
Yiğit Ege
Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer
, Erol Afşin, Cankat Aydos, Mürtüz Yolcu, Cem Zeynel Kılıç, Ozan Çelik, Ebru Ojen Şahin, Yiğit Çakır, Nihal G. Koldaş, Onur DikmenFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
BrothersYapımcı Firma:
O2 FilmesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Türkiye
, Almanya
BulgaristanOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
103 dk.Dağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
12.04.2019Kardeşler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
11 Aralık 2018 Salı 13:54