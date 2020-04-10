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Kardeşler harçlıklarını devlete bağışladı

- Baba kardeşler harçlıklarını devlete bağışladı Ağrı'da Ecrin ile Muhammed Emir Baba kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında devlete bağışladı Ağrı merkez Gazi...

10.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:12
- Baba kardeşler harçlıklarını devlete bağışladı
AĞRI - Ağrı 'da Ecrin ile Muhammed Emir Baba kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında devlete bağışladı
Ağrı merkez Gazi Mahallesi'nde ikamet Hamiyet ve Ramazan Baba çiftinin çocukları İlkokul öğrencisi Ecrin ile abisi ortaokula giden Muhammet Emir, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı "Biz bize yeteriz Turkiyem" kampanyasına bağışlamak istedi. Ancak koronavirus salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkmaları yasak olan kardeşler, kumbaralarındaki paraları bağışlayabilmek için 155'i arayarak polislerden yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Baba kardeşlerin Gazi Mahallesi'ndeki evlerine giderek hem kumbaralarını kampanyaya bağışlanmak üzere teslim aldı hem de çocuklara duyarlı davranışlarından ötürü çeşitli hediyeler vererek kurallara uydukları içinde ayrıca teşekkür etti.
Kumbaralarındaki harçlıklarını kampanyaya bağışlanmak üzere polis amaca ve ablalarınla teslim eden kardeşlerden Muhammed Emir Baba, çok mutlu olduğunu dile getirerek koronavirüs salgınından ülke olarak biran önce kurtulma temennisinde bulundu. Minik Muhammed ayrıca kardeşi Ecrin ile birlikte her kesi evde kalmaya davet etti.
Daha sonra Baba kardeşlerin kumbaralarını teslim alan polisler, kampanyaya bağışlanmak üzere kumbarayı Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanlığına götürerek görevlilere teslim etti. Kardeşler harçlıklarını devlete bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı, Yerel
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