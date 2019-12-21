Kardeşler mantar toplamaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde mantar toplamaya giden iki kardeşin bulunduğu otomobil dere yatağına düştü. Ters dönen otomobildeki Mehmet Güvercin (51) öldü, kardeşi Levent Güvercin (46) ise yaralandı.

Kiriş Mahallesi'nden dün sabah 07 LY 882 plakalı otomobille mantar toplamaya giden Mehmet ve Levent Güvercin kardeşlerden haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde polisten yardım istedi. Polis ve kardeşlerin aileleri arama çalışması başlattı. Bugün saat 05.00 sıralarında bir vatandaş, Merkez Mahallesi'ndeki köprüden dere yatağına otomobil düştüğü ihbarında bulundu.

Bölgeye giden ekipler derede ters dönen su içerisinde kalmış otomobilden hafif yaralı halde çıkan Levent Güvercin ile karşılaştı. Güvercin'in ağabeyi Mehmet Güvercin'i de çıkardığı, ancak saatlerce bağırmasına rağmen sesini kimseye duyuramadığı anlaşıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Güvercin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Levent Güvercin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Acı haberi kaza yerinde öğrenen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.