Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı

Bartın'da bir şahıs, arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.

16.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:48
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
Bartın 'da bir şahıs, arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.

Olay, Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yıldan bu yana arazi ve miras tartışması nedeniyle kardeşi ile kavgalı olan Hüseyin B. (46), oğlu Berat (21) ile birlikte kavgalı olduğu kardeşi Mustafa B.'nin (44) fındıklıktaki yazlık evine gitti. Ağabey ve kardeşinin tartışması bir süre sonra şiddetlendi. Bu sırada evde bulunan tüfeği alan Mustafa B., ağabeyi ve yeğenine kurşun yağdırdı. Hüseyin B. tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Berat ise yaralandı. Yaralanan Berat B., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, babası Hüseyin B.'nin cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa B. ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurucaşile, Bartın, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:14: İngiltere, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:48: Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı - Haberler 17:40: İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti