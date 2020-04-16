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Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı

Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı Bartın'da bir şahıs arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.

16.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:02
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
BARTIN - Bartın 'da bir şahıs arazi ve miras konusu nedeniyle tartıştığı abisini tüfekle vurarak öldürdü, yeğenini ise yaraladı.
Olay, Bartın'ın Kurucaşile İlçesine bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yıldan bu yana arazi ve miras tartışması nedeniyle kardeşi ile kavgalı olan Hüseyin Bilgin (46), oğlu Berat ile birlikte kavgalı olduğu kardeşi Mustafa Bilgin'in fındıklıktaki yazlık evine gitti. Ağabey ve kardeşinin tartışması bir süre sonra şiddetlendi. Bu sırada evde bulunan tüfeği alan Mustafa Bilgin, ağabeyi ve yeğenine kurşun yağdırdı. Hüseyin Bilgin tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Berat'ta yaralandı. Yaralanan Berat Bilgin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, babası Hüseyin Bilgin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa Bilgin ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Bilgin, Bartın, 3. Sayfa
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