Kardeşlerin bıçaklı kavgası: 1 ölü

ADIYAMAN'da, 4 kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Ramazan Karakuş (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Perşembe günü İndere köyünde meydana geldi. Üvey oldukları öğrenilen Veysel, Ramazan, Abdurrahman ve Mahmut Karakuş kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kardeş birbirini bıçakla yaraladı. İhbarla gelen ekipler tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Ramazan Karakuş, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer kardeşlerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.