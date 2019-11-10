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KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmadı.

10.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:04KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmadı. 'de yaşayan iki üvey kardeşin, cenazelerin, 4 kardeşin yakın arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınması için imzalı dilekçe gönderdikleri öğrenildi. Serpil Alkan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, cenazelerin kendisine teslim edilmesini talep etmişti. Savcılıktan cevap beklenirken, 4 kardeşin Mersin'de yaşayan iki üvey kardeşi de cenazelerin Alkan tarafından alınmasına izin verdiklerini belirten imzalı dilekçe gönderdikleri öğrenildi. Dilekçeyi alan Serpil Alkan, nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek cenazeleri almak istediğini söyledi. Ancak nöbetçi savcı bu izni soruşturma savcısının verebileceğini söyleyerek izni vermedi. Alkan'ın yarın sabah saatlerinde soruşturmayı yürüten savcıya gideceği belirtildi.


- İstanbul

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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