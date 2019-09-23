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Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

23.09.2019 01:36Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaylageriş Mahallesi'nde Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu.
Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kızlardan birinin kavgada amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaylageriş, Jandarma, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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