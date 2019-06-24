24.06.2019 17:53
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Kardeşlerin demir makaslı kavgası

Kardeşlerin demir makaslı kavgası Kahramanmaraş'taki kavgada iki kardeş birbirlerini yaraladı, bir bankanın camı kırıldıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta demir kesme makasının da kullanıldığı kavgada iki kardeş birbirlerini yaraladı.

Kardeşlerin demir makaslı kavgası
Kahramanmaraş 'taki kavgada iki kardeş birbirlerini yaraladı, bir bankanın camı kırıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta demir kesme makasının da kullanıldığı kavgada iki kardeş birbirlerini yaraladı. Kavga sırasında bankanın da camı kırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesindeki bankanın şubelerinin bulunduğu yerde Duran E. ve Abdullah E. adlı kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kardeşlerden birisi elindeki demir kesme makasıyla diğerini kovaladı. Bu sırada bölgede bulunan banka şubelerinden birisinin de camı kırıldı.
İki kardeş de kavga esnasında vücudunun çeşitli bölgesinden yara alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kardeşler tedavi için hastaneye kaldırıldı.Kardeşlerin demir makaslı kavgası
Kaynak: İHA
kavga , Kahramanmaraş , 3. Sayfa

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