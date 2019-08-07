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Kardeşlerin kullandığı otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

ZONGULDAK'ta, iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

07.08.2019 20:52 Kardeşlerin kullandığı otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
ZONGULDAK'ta, iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak Ankara karayolunun Üzülmez Tünelleri girişinde meydana geldi. Aynı istikamete giden Umut Kaya yönetimindeki 10 F 9376 plakalı otomobil ile Onur Kaya  yönetimindeki 67 AP 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri orta refüje çarparak takla attı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler Umut Kaya ve Onur Kaya, araçlarda bulunan Safiye Şenyerli (11), Yusuf Meriç Kaya (1), Uğur Kaya (24) ve Gül Kalıntaş (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Onur Kaya, Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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