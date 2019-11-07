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Kardeşlerin öldüğü evdeki siyanüre ilişkin notun salon kapısında olduğu öğrenildi

Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı.

07.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:27 Kardeşlerin öldüğü evdeki siyanüre ilişkin notun salon kapısında olduğu öğrenildi
Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, siyanür tespiti için kimyasal incelemenin ve kapıda asılı nota ilişkin el yazısı incelemesinin yapılacağı vurgulandı. Evdeki siyanüre ilişkin notun salon kapısında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ınca Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedinin bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı. Bir kişinin polisi arayarak, arkadaşları Oya Yetişkin'in işe gelmediği ve bu süreçte haber alamadıklarını bildirmesi üzerine adrese gidildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin evde ışıkların açık olduğunu gördüğü ancak evden ses gelmemesi üzerine içeri girdikleri ve evin dış kapısında değil, salonun kapısında, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' notunun olduğunu ve bunun üzerine AFAD ekiplerine haber verildiği kaydedildi.

Eve giriş yapan ekiplerin biri kadın biri erkek iki kardeşi salonda, diğer iki kardeşi ise farklı odalarda yatar vaziyette bulduğu ve kardeşlerden birinin diğerlerinden farklı olarak yüzüstü yattığı öğrenildi. AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise cesetler üzerinde siyanür bulgusuna rastlandığı belirtildi. Siyanüre ilişkin, kimyasal incelemenin sürdüğü vurgulandı.

Adli Tıp Başkanlığı morguna gönderilen cesetler üzerinde otopsi yapıldığı öğrenilirken, ölümlerin ardışık olup olmadığına ilişkin araştırmanın sürdüğü ve ön raporun henüz çıkmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, kimlikleri tespit edilen Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin ölümüyle ilgili evde, kardeşlerin 'zehirli meyve suyu içtiklerine' dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı da belirtildi.

Öte yandan arkadaşlarının 4 kardeşin cesedini almak için başvuru yaptığı ve savcılığın ifadelerini aldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çok yönlü soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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