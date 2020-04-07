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Kardeşlerin ölüm oyunu

Kardeşlerin ölüm oyunuAntalya'da oyun oynadıkları sırada 7 yaşındaki H.K.'nin tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi 8 yaşındaki Y.K.'nin ölümüne neden oldu.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:56
Kardeşlerin ölüm oyunu
Antalya'da oyun oynadıkları sırada 7 yaşındaki H.K.'nin tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi 8 yaşındaki Y.K.'nin ölümüne neden oldu. Sinir krizi geçiren anne Derya Kıran, "Yusuf'um sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişine giden Derya ve Berat Kıran çiftinin çocukları L.K. (1), H.K. (7), Y.K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı. Kardeşlerden 13 yaşındaki H.K., L.K ile ilgilendiği sırada, H.K. ile Y.K. ise oynamak için oturma odasına geçti. Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Y.K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K'nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.
ANNENİN FERYADI
Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Y.K'nin yaşamını yitirdiğini, H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya Kıran, sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya Kıran, oğlu H.K.'ya sarılarak, "Yusuf'um sen benim, dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Y.K'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi. Kardeşlerin ölüm oyunu

Kaynak: DHA

Etiketler: Anne, Güncel

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