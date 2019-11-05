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Kardeşlerin silahlı 'arazi' kavgasında 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi, ağır yaralandı.

05.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:08Kardeşlerin silahlı 'arazi' kavgasında 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Sabri Doğan ile kardeşi Kadir Doğan arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bu sırada Sabri Doğan'ın yanındaki av tüfeğini ateşlemesiyle Kadir Doğan, Döne Doğan ve Asiye Öztürk vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sabri Doğan'ı gözaltına aldı.



Sabri Doğan, Suvarlı, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

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