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Kardeşlerin zorlu okul yolculuğu

ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Çerkes köyünün Güzel Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Yavaş ailesinin 2 çocuğu, okula gidebilmek için her gün 3 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor.

04.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:29Kardeşlerin zorlu okul yolculuğu

ÇORUM'un ilçesine bağlı Çerkes köyünün Güzel Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Yavaş ailesinin 2 çocuğu, okula gidebilmek için her gün 3 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor. Çocuklarının zorlu yolculuğunu kaydeden Abdullah Yavaş, yol sorununa çözüm bulunmasını istedi.

?Bayat ilçesi Çerkes köyünün Bağlar Mahallesi'nde oturan Erdem (8) ve Devlet Yavaş (9) kardeşler, evlerine araç yolu olmadığı için, köy merkezindeki okula, her gün yaya olarak gidip geliyor. Eşek ve köpekleri eşliğinde dik ve zorlu patika yoldan her gün 3 kilometre yürüyüp okula ulaşan iki kardeş, ders bitiminin ardından aynı yoldan geri dönüyor. Çocuklarının zorlu yolculuğunu görüntüleyen Abdullah Yavaş, yol sorununa çözüm bulunmasını istedi. Yavaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Çocuklarının yolda yabani hayvanlarla karşılaştığını anlatan Abdullah Yavaş, "Ben 4 çocuk babasıyım. Mezrada yol sorunumuz var. Yani 7 kilometrelik yolumuz yapılırsa, evimizin önüne kadar servis gelip, çocuklarım artık okula eşek ile değil, servisle gidebilecekler. 3 yıldır yolumuza yetkililer hiçbir çözüm bulamadı. Çocuklarımız okuldan döndüklerinde derin bir nefes alıyoruz. Zaten üzerleri başları çamur dönüyorlar. Biz bu sıkıntıyı 3 yıldır çekiyoruz" dedi.



Bağlar Mahallesi, Abdullah Yavaş, Bayat, Güncel

Kaynak: DHA

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