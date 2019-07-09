09.07.2019 13:06
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Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar

Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar

Arnavutköy'de kendi kardeşlerini kaçırarak gasbedip zorla senet imzalattığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Arnavutköy'de kendi kardeşlerini kaçırarak gasbedip zorla senet imzalattığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.
Arnavutköy'de yaşayan Nurcan D, 4 Temmuz'da polise eşi Kasım D'nin kardeşleri Diyaeddin (38) ve Veli D. (23) tarafından bıçak zoruyla bağlanarak kaçırıldığını bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı bildirilen aracı durdurdu. Diyaeddin D'nin yalnız olduğu araçta yapılan aramada, bir halat bulundu.
Araçta arama yapıldığı sıralarda Kasım D'nin darbedilmiş halde Yavuz Sultan Selim Polis Merkezi Amirliği'ne sığınması üzerine, Diyaeddin D. gözaltına alındı.
Kasım D. ifadesinde, kardeşlerinin kendisini bıçak zoruyla bağlayıp kaçırarak 13 bin 200 lirası gasbettiğini ve zorla 70 bin liralık senet imzalattığını belirtti.
İfadenin ardından araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, şüpheli Veli D'yi de yakaladı.
İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Arnavutköy, Güncel

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