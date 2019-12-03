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Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin durdurduğu yolcu minibüsünde 2'si küçük yaşta olan 3 yolcu üzerinde yapılan aramalarda 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

03.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:34Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı

VAN'ın ilçesinde polisin durdurduğu yolcu minibüsünde 2'si küçük yaşta olan 3 yolcu üzerinde yapılan aramalarda 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline kuşakla bağlayarak taşıttığı tespit edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, durumundan şüphelenilen T.O. ile yaşı küçük olan kardeşleri E.O. ve D.O.'nun üzerlerini aradı. Yapılan aramada, küçük yaşta olan kardeşlerin bel bölgesine sarılı özel olarak hazırlanmış kuşak içerisinde, 8 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline bezle bağlayarak taşıttığı tespit edilen T.O., 'gözaltına alındı. Şüpheli T.O., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.



Edremit, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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