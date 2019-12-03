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Kardeşlerinin beline sardığı kuşakla uyuşturucu sevk eden şahıs tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yaşları küçük kardeşlerinin beline sardığı kuşakla uyuşturucu sevk eden şahıs tutuklandı.

03.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:25Kardeşlerinin beline sardığı kuşakla uyuşturucu sevk eden şahıs tutuklandı
'ın ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yaşları küçük kardeşlerinin beline sardığı kuşakla uyuşturucu sevk eden şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "65 plaka sayılı yolcu minibüsünde yapılan kontrol esnasında durumlarından şüphelenilen T.O. ve kardeşleri E.O. ile D.O.'un yapılan üst aramasında; küçük yaşta olan kardeşlerin bel bölgesine sarmak suretiyle uyuşturucu maddeyi taşımak amacıyla özel olarak hazırlanmış kuşak içerisinde; 8 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin ve 20 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ile ilgili olarak T.O. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Edremit, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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