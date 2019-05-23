    Kardeşliğin 10. Yılında Çin Heyeti Eskişehir'de

Türk Dışişleri Bakanlığı ve Pekin Büyükelçiliği'nin önerisi ile Türk firmalarının yatırımlar yaptığı Çin Halk Cumhuriyeti'nin Changzhou şehri ile Eskişehir'in kardeşliğinin 10. yılı kapsamında Çin'den gelen yaklaşık 20 kişilik grup, Eskişehir'i gezdi. Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Atlıhan Çarşısı ve Kurşunlu Külliyesi'ni ziyaret eden heyet, Eskişehir'i çok beğendiklerini ifade ettiler. Gezi boyunca ellerinden fotoğraf makinelerini düşürmeyen heyete, şehrin tarihi ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği başarılı şehircilik projeleri hakkında bilgiler verildi.

Heyet, ziyaretlerinin ardından Başkan Büyükerşen'in de katılacağı tören ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 10. yıl anısına ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler