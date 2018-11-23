İHH Beykoz
Şubesi öncülüğünde kurulan Kardeşlik Platformu, Yemen
'de yaşanan olaylar üzerine basın açıklaması yaptı.
Beykoz Kardeşlik Platformu adına açıklamayı İHH İnsani Yardım Vakfı
Beykoz Şube Başkanı Uğur Yoleri yaptı.
Yemen'in 2015 yılından bu yana bombardıman altında olduğunu dile getiren Yoleri, şunları kaydetti:
"Yemen'de 2011 yılında yapılan barışçıl gösteriler 2014 yılında fiili savaşa dönüştü. Suud rejimi ve koalisyon güçleri tarafından 2015 yılından bu yana Yemen bombalanıyor. Bu bombardımanda hastaneler, okullar, servis arabaları, barajlar, cenaze meclisleri vuruluyor. Ülkenin alt yapısı tamamen yok oluyor. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı giderek artıyor. Yüz binlerce insan yerinden ayrılmak zorunda kaldı."
Uğur Yoleri, Yemen'de Kolera vakalarının da yaşandığını belirterek, "Yemende salgın hastalık ve açlık baş göstermiştir. Birleşmiş Milletler
ve Dünya Sağlık Örgütü
'nün açıklamalarına göre dünyanın en büyük kolera vakası yaşanıyor. Olan mazlum insanlara ve günahsız çocuklara olmuştur. Gün geçmiyor ki açlıktan çocuklar ölmesin. Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor." ifadelerini kullandı.
Beykoz,İHH,Yemen