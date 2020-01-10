Haberler » Güncel » 'Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç' Projesi - Haber

"Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" Projesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" Projesine destek verildi.

10.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:42
'ın ilçesinde "Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" Projesine destek verildi.
Kahta Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren 10 kişilik genç, Gençlik ve Bakanlığı'nın Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğü üzerinden başlattığı "Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" projesine destek vermek için kolları sıvadı.
Yardım kampanyasının startını vermek için her bir genç, 'deki çocuklara bot alınması için bağışta bulundu.

Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın gönüllülük esası üzerine devam ettiğini, gençlerin duyarlıklarından dolayı geleceğe dair daha çok ümitli olduklarını belirtti.
Gençlerden Kadriye Kurt ise bu yardım kampanyasına destek vermenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "Suriye'de uzun bir zamandan beri devam eden iç savaş ve beraberinde getirdiği acılar her gün büyüyor. Bu duruma tüm dünya sessiz kalıyor. Türkiye ise onlara evlerini ve gönüllerinin kapısını açarak kardeşlik görevi yapıyor." dedi.
Gençler daha sonra topladıkları paraları Suriye'deki mağdurların ihtiyaçlarını karşılaması için verilen hesaba yatırarak açıklama kısmına '"Kardeşim" yazdı.

Adıyaman, Suriye, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23  Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı - Haber
17:22  BAŞSAVCILIK'TAN TAHLİYE EDİLEN HAKİM VE SAVCININ OĞLUYLA İLGİLİ BİLGİ YAZISI AÇIKLAMASI - Haber
17:17  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması - Haber
17:17  Minik öğrencilerin Kedi sevgisi - Haber
17:17  SEDAŞ ekiplerinden 1 buçuk metre karda drone ile arıza tespiti - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:31:53