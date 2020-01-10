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"Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" Projesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" Projesine destek verildi.

10.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:43
'ın ilçesinde "Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" Projesine destek verildi.
Kahta Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren 10 kişilik genç, Gençlik ve Bakanlığı'nın Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğü üzerinden başlattığı "Kardeşlik Sınır Tanımaz Harekete Geç" projesine destek vermek için kolları sıvadı.
Yardım kampanyasının startını vermek için her bir genç, 'deki çocuklara bot alınması için bağışta bulundu.
Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın gönüllülük esası üzerine devam ettiğini, gençlerin duyarlıklarından dolayı geleceğe dair daha çok ümitli olduklarını belirtti.
Gençlerden Kadriye Kurt ise bu yardım kampanyasına destek vermenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "Suriye'de uzun bir zamandan beri devam eden iç savaş ve beraberinde getirdiği acılar her gün büyüyor. Bu duruma tüm dünya sessiz kalıyor. Türkiye ise onlara evlerini ve gönüllerinin kapısını açarak kardeşlik görevi yapıyor." dedi.
Gençler daha sonra topladıkları paraları Suriye'deki mağdurların ihtiyaçlarını karşılaması için verilen hesaba yatırarak açıklama kısmına '"Kardeşim" yazdı.

Adıyaman, Suriye, Kahta, Güncel

Kaynak: AA


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