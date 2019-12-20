Kardiyak rehabilitasyon yaşam kalitesini yükseltiyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hizmetleri Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından düzenlenen eğitim seminerine, Kayseri Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Uzmanlarından Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Sütbeyaz, "Kalp sağlığı ile ilgili problem yaşayan insanların yaşam kalitelerini artırmak, günlük yaşamlarına daha kolay dönmelerini sağlamak için tıbbi gözetim altında uygulanan multidisipliner bir program" olan Kardiyak Rehabilitasyonun önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kardiyovasküler hastalıklar dünyada ve ülkemizde önde gelen ölüm ve özürlülük nedenlerindendir. Kardiyak rehabilitasyon; kardiyak hastalığı nedeniyle şikayetleri olan ve günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanmış olan bireylerde hastalık belirtilerinin azaltılması veya durdurulması, birey için en uygun fiziksel, tıbbi, psikolojik, sosyal, ruhsal, mesleki ve ekonomik durumun korunması, eski haline getirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile bireye özgü planlanan, medikal tedavi ile bütünleşmiş, kanıta dayalı, multidisipliner ve kapsamlı bir programdır."

Dr. Sütbeyaz, kardiyak rehabilitasyon programlarının, kardiyak hastalığının olumsuz patofizyolojik ve psikolojik sonuçlarına maruz kalan hastaların yaşadığı kısıtlamaları tersine çevirmeyi amaçladığını vurguladı.

Kardiyak rehabilitasyonun genel olarak yaşam kalitesini artırdığı ve sağlık bakım maliyetlerini düşürdüğüne dikkati çeken Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz, "Kardiyak rehabilitasyonun egzersiz bileşeni nedeniyle birçok fizyolojik yararı vardır. Ayrıca sigaranın bırakılması, vücut ağırlığı, serum lipitleri ve kan basıncının düzenlenmesi etkileri mevcuttur" dedi.

Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz, "Sonuç olarak, kardiyak rehabilitasyon; kardiyak hastalığı olan bireylerin tedavilerinin temel taşları arasında yer almaktadır. Ülkemizde kardiyak rehabilitasyon ünitelerinin yaygınlaşması, hastaların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.