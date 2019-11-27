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Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti

Kocaeli'de bir kardiyolog, boşandığı eşine küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat saldırdı.

27.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:06
'de bir kardiyolog, boşandığı eşine küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, 10 Kasım tarihinde Kocaeli'nin ilçesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 'da özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., 5 yaşındaki kızını annesine teslim etmek için A.G.'nin yaşadığı siteye geldi. Sitenin bahçesinde buluşan M.M. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında A.G.'ye saldırdı. M.M., dakikalarca 5 yaşındaki kızının yanında A.G.'yi darp etti. Olayı gören sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda M.M.'nin A.G.'ye tekme atarak saldırmaya başladığı görülüyor. Kucağındaki kızını yere bırakan A.G. kendisini korumaya çalışıyor. M.M., A.G.'ye defalarca tekme atarken, güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalışıyor. Güvenlik görevlisinin elinde kaçan M.M. tekrar A.G.'ye saldırmaya çalışıyor. Küçük kızlarının önünde yaşanan olay, güvenlik görevlisinin tekrar araya girmesi ile son buluyor.
(Murat Kanber/İHA)
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti

10 Kasım, İstanbul, Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA


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