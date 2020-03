Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naser Can'dan kalp hastalarına koronavirüs uyarısı

Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naser Can, koronavirüsün kalp hastalarını daha çok etkileyeceğini belirterek, "Dokulara oksijen ulaştırmak için daha çok çalışması gereken hastalıklı bir kalp etkilenecektir. Kalp rahatsızlığınız varsa, Kovid-19 salgını sırasında kendinizi korumak için ekstra özen göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.Medicana'dan yapılan açıklamaya göre uzman doktor Can, kalp hastalarında koronavirüs riski hakkında önemli bilgiler verdi.Kovid-19 salgınının kalp sorunları olan insanlar için ciddi endişeler barındırdığını belirten Can, "Koroner kalp hastalığı veya hipertansiyonu olan yaşlı kişilerin enfekte olma ve daha şiddetli semptomlar geliştirme olasılığı daha yüksektir." bilgilerini verdi."İnme hastaları ayrıca Kovid-19 alırlarsa komplikasyon riskiyle karşı karşıya kalabilirler"Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin şubat ayında, kalp hastalarını potansiyel artan risk konusunda uyararak "ek, makul önlemleri" teşvik etmek için bir bülten yayınladığını aktaran Can, şunları kaydetti:"Erken raporlara dayanarak, bültene göre hastaneye yatırılan Kovid-19 hastalarının yüzde 40'ında kardiyovasküler hastalık veya serebrovasküler hastalık (beyinde inme gibi kan akışını engelleyen durum) vardı. Ülkenin farklı bölgeleri farklı düzeylerde virüs aktivitesi görüyor ve en fazla risk altında olanlara kalabalıktan kaçınmak ve başkalarıyla teması sınırlandırmak için mümkün olduğunca evde kalmalarını tavsiye ediyor.Amerikan Kalp Derneği, kalp hastalığı olan veya inme geçiren insanlar için dikkatli ve hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor. Güncel bilgilere dayanarak, koroner kalp haslığı veya hipertansiyonu olan yaşlı insanların enfekte olma ve daha şiddetli semptomlar geliştirme olasılığı daha yüksektir. İnme hastaları ayrıca Kovid-19 alırlarsa komplikasyon riskiyle karşı karşıya kalabilirler.""Kalp hastaları daha dikkatli olmalı"Dr. Can, virüsün ana hedefinin akciğerler olduğunu ifade ederek, virüsün kalp dokusuna da saldırıda bulunduğunu ve miyokardit olarak tanımlanan kalp kası ve ileti yollarında hastalık oluşturabildiğini kaydetti.Akciğerlerin tutulumunda kanın yetersiz oksijen içermesini kompanse etmek için, kalbin dolaşım hızını artırmak zorunda kalacağını belirten Can, şunları ifade etti:"Dokulara oksijen ulaştırmak için daha çok çalışması gereken hastalıklı bir kalp etkilenecektir. Bu, kalbin etkin bir şekilde pompalama problemleri yaşadığı kalp yetmezliği olan biri için sorunları daha da kötüleştirebilir. Kalp rahatsızlığınız varsa, Kovid-19 salgını sırasında kendinizi korumak için ekstra özen göstermelisiniz. Altta yatan kalp sorunu olan bir kişinin bağışıklık sistemi daha az olabilir.İnsanların yaşlandıkça bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı bilinmektedir. ve 'kronik tıbbi rahatsızlığı olanlarda, virüslere maruz kaldığında vücudun bağışıklık tepkisi güçlü olmayacaktır.' Böyle bir kişi virüse yakalanırsa, komplikasyonlara maruz kalacaktır. Ayrıca, arterlerinde plak olarak bilinen yağ birikimi olan insanlar için virüsler özel bir risk oluşturabilir. Kanıtlar, benzer viral hastalıkların bu plakları dengesizleştirebileceğini, potansiyel olarak kalbi besleyen bir arterin tıkanmasına neden olarak hastaları kalp krizi riski altına sokabileceğini göstermektedir.""Hastaysanız işten uzak durun"Dr. Naser Can, bireylerin Kovid-19 salgını ortasında da sağlıklı yaşam tarzını koruması gerektiğini belirterek, evde sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizlerin yapılması gerektiğini kaydetti.Can değerlendirmesini şöyle sürdürdü:"Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lungesveya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın ve devreyi iki ila üç kez tekrarlayın. Günlük aktivitelerinizin temellerini hatırlayın: sigara içmeyin, dengeli beslenin, uykunuza dikkat edin, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkayın, öksürüğünüzü veya hapşırmalarınızı bir mendille örtün ve ardından dokuyu atın, hastaysanız işten uzak durun, yüzeylere dokunmaktan kaçının, yüzünüze dokunmamaya çalışın ve gözle görülür hasta görünen insanlardan kaçının."

Kaynak: AA