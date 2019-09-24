Karen Fırtınası'nı bekleyen Porto Riko 6.1'lik deprem ve 108 artçı ile sallandı

Karen Fırtınası'nın vurması beklenen Porto Riko, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 108 artçı depremle sallandı.



Karayip ülkelerinden Porto Riko'yı Karen Fırtınası'nın vurması beklenirken, ülkede dün gece yarısından itibaren 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 108 artçı deprem yaşandı. Sismolog Victor Huérfano yaptığı açıklamada, "Porto Riko sismik ağına göre dün gece ülkenin 44 mil kuzeyinde ve 6 mil derinliğinde meydana gelen 6.1'lik kuvvetli depremden sonra yaklaşık 108 artçı şok kaydedildi" ifadelerini kullandı.



Sismolog Huerfano, depremin ada genelinde hissedildiğini, adanın batısında özellikle Mayagüez'de yapısal hasarlar bıraktığını ama buna rağmen tsunami protokolünü harekete geçirmeye gerek görmediklerini söyledi.



Porto Riko Valisi Wanda Vzquez ise, düzenlediği basın toplantısında tropik fırtına Karen için yapılan uyarının devam ettiğini belirterek, doğa olaylarına karşı güvenliği sağlamak için sakin kalma çağrısı yaptı. Ülkede yeteri kadar sığınak bulunduğunu bildiren Vali Vzquez, toplamda 67 olan sığınakların sadece 15'inde mültecilerin olduğunu, 46 boş sığınağın olduğunu söyledi.



Meteorolog Deborah Martorell ise, fırtına ile sismik faaliyetler arasında bağlantı olduğu iddiasını reddetti. Tropikal fırtına Karen'in son günlerde bildirilen yüksek sıcaklıklarla ve yaşanan depremlerle bir bağlantısının olmadığını söyleyen Martorell, "Birçok insan belirli bir ilişki olduğuna inanıyor ama sismik hareketler ile hava koşulları veya fırtına arasında hiçbir ilişki yoktur. Sıcaklıklar ya da hava durumu ile de ilişkili değildir" dedi.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Karen Kasırgası'nın San Juan'ın 105 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı. Kasırganın Porto Riko'nun başkentine doğru saatte 65 kilometrelik maksimum hızla ilerlediği belirtildi. Porto Riko hükümeti, Karen Fırtınası'nın geldiğinin açıklanmasından sonra spekülasyonların önüne geçmek için temel ürün ve yakıt fiyatlarını dondurma kararı almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA