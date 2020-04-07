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Karesi Belediyesi Küçük Sanayi'de dezenfekte çalışması yaptı

Karesi Belediyesi, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesinde (KÜÇÜKSAN) dezenfekte çalışması yaptı.

07.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:48
Karesi Belediyesi Küçük Sanayi'de dezenfekte çalışması yaptı
Karesi Belediyesi, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesinde (KÜÇÜKSAN) dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık merkezlerinde ve semt pazarlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, KÜÇÜKSAN'da da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmaları Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, KÜÇÜKSAN Başkanı Ahmet Sakbaş da takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orkan, ilçenin her yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın biz zaten sahada varız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karesi, Güncel
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