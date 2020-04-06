Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadıBALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

06.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:52
Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.
Koronavirüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Birçok belediye gibi Karesi Belediyesi de sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçtiklerini söyleyen Karesi Belediyesi Belediye Başkanı AK Parti'li Dinçer Orkan, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünün ilgili ekip tarafından yapıldığını belirtti.
Çalışmalara katılan ve personele yardım eden Başkan Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü' şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen çağrı merkezimizden bilgilendirsin." Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karesi, Güncel

Haberin Videosu :

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 20:36: AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 20:34: Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 20:30: "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" kampanyası - DÜZCE - Haber 20:28: Kocaeli'de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi yapılıyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber