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Karesi'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Projesi' kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor.

19.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:47 Karesi'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
'in ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Projesi' kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor. Çarşamba günleri özel çocuklara da antrenörler eşliğinde kurs düzenleniyor.

Gençlik ve Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Projesi" Balıkesir'de Karesi ilçesinde kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında Karesi Belediyesi Yüzme Havuzunda antrenörler eşliğinde belirlenen pilot okullardan yüzlerce öğrencinin katılımı ile yüzme eğitimleri devam ediyor. Proje kapsamında engelli öğrenciler'de unutmayarak her çarşamba en özel öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi ile Karesi'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' sloganıyla proje yıl boyunca devam edecek olup, daha çok çocuğumuza yüzme öğretilmesi amaçlanmaktadır. Şamlı, Üçpınar, Kurtdere, Toybelen, Hisaralan, Sakarya, Toygar gibi kırsal mahallelerden çocuklar projeden faydalanarak yüzme eğitimi alıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Spor

Kaynak: İHA

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