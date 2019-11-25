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Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği

Balıkesir'de Karesi Kent Konseyi Kadın ve Aile Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

25.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:12Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği
'de Kent Konseyi Kadın ve Aile Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Etkinlikte Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçıları da canlı heykel performans yaptı.

"Kadına Saygı Medeniyettir" sloganıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekilen etkinlikte konuşan Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu "öfkemizi kontrol altına" alalım çağrısında bulundu.

Etkinlikte bir açıklama yapan Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu; "Bugün burada kadına saygı adına toplandık. Şiddet kelimesini gerçekten kullanmak istemiyoruz bugünden itibaren. Kadına şiddet hiç hoş değil. Öfkemizi kontrol altına alalım. Şiddet gösterdiğiniz kadınlar asıl saygı gösterilecek kadınlar. Bunlar sizin anneniz, kız kardeşiniz, eşinizde olabilir. Aslında söylenecek çok şey var ama aslında söylemenin de bir anlamı yok. Kadın bir çiçektir ve çiçeğimize sahip çıkalım" dedi. - BALIKESİR

Kent Konseyi, Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: İHA

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