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Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında

TFF. 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Pazartesi günü Hatayspor ile yapacağı müsabaka önce teknik heyet ve futbolculara muhtarlardan sürpriz vardı.

01.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:26Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında
TFF. 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi 'un Pazartesi günü ile yapacağı müsabaka önce teknik heyet ve futbolculara muhtarlardan sürpriz vardı. Karesili muhtarlar futbolcular ve teknik heyete baklava ikram ederek, başarılar dilediler.

Balıkesirspor'un, TFF. 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda taktik antrenman ile sürdürdü. Çalışmayı 35 yaşına giren Başkan Kadir Dağlı ve yöneticilerde izledi. Antrenmana Karesi Muhtarlar Derneği üyeleri antrenman öncesi baklava ikram ederek, Hatayspor karşısında başarılar dilediler. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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