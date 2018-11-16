Karesispor Akhisar Deplasmanında

16 Kasım 2018 Cuma 13:08



16 Kasım 2018 Cuma 13:08

Türkiye Basketbol 1. Lig'i lideri Karesispor deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılacak.TB1L 6. hafta müsabakasında lider Karesispor deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılacak. Ligde 5'te 5 yapıp namağlup lider olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Karesispor, 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 6. sırada bulunmasına rağmen tecrübeli oyuncu Cenk Şekeroğlu hamlesiyle gücünü arttıran Akhisar Belediyespor karşısından galibiyetle ayrılarak, liderliğini sürdürmek istiyor.Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, yaptığı transferle daha da güçlenen rakiplerine karşı zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtirken, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Ligde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Umarım kazanıp taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" dedi.Karesispor-Akhisar Belediyespor karşılaşması 17 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Akhisar Belediye Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Aydın Karaçam, Kerem Yılmaz ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR