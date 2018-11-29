Karesispor Artvin Belediye Deplasmanında

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Basketbol 1. Ligi'nin namağlup lideri Karesispor, 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Artvin
Belediye'ye konuk oluyor.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde gösterdiği performansla ligin ilk 7. haftasında yenilgi yüzü görmeyerek ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu kimselere bırakmayan Karesispor, ligde 3 galibiyet 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunan Artvin Belediye karşısında da sahadan galip ayrılarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.
Karesispor-Artvin Belediye müsabakası 30 Kasım Cuma saat 17.00'de Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Uğur Özen, Abdullah İlik ve İsmail Binbir hakem üçlüsü yönetecek. - BALIKESİR
29 Kasım 2018 Perşembe 15:45