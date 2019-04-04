Karesispor U14'den Büyük Başarı

Karesispor Basketbol altyapı takımı U14 Konya
'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında başarı ile temsil ediyor.
Konya'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında Karesispor, gruptaki ilk 2 maçını rahat bir şekilde tamamlayarak avantaj elde etti. U14 Anadolu Şampiyonası B Grubu'nda Çukurova Üniversitesi
, Hatay
Mithatpaşa ve Sakarya
Gelişim Basketbol ile eşleşen Karesispor, ilk iki karşılaşmasını rahat bir şekilde kazanarak grupta avantajı eline geçirdi. U14 Anadolu Şampiyonası B Grubu ilk maçında Hatay Mithatpaşa Spor Kulübü'nü 78-42 mağlup eden Karesispor, ikinci karşılaşmasında da Sakarya Gelişim'i 56-43 mağlup etti. - BALIKESİR
Sakarya, Hatay, basketbol, Konya, Spor
Kaynak: İHA