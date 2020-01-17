Karfest'te heyecan, macera ve aksiyon seni bekliyor

Unutulmaz dj performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi, içinizi ısıtacak ikramlar ve pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri… Eşsiz bir doğada; macera, heyecan, özgürlük ve mutluluk Karfest'te Kocaelilileri bekliyor…

10 SAAT KESİNTİSİZ AKSİYON

Turizm kenti Kocaeli'de kış deyince akla kar, kar deyince ise Kartepe gelir. Türkiye'de kış turizminin seçkin adreslerinden biri olan Kartepe, şimdi yepyeni bir heyecana hazırlanıyor. Kartepe Kış Festivali-Karfest, 18 Ocak Cumartesi günü Maşukiye Sisli Vadi'de yapılacak. Karfest'e katılanlar 14.00-24.00 saatleri arasında 10 saat boyunca kesintisiz heyecan, macera ve aksiyona doyacak.

İLK AMA SON OLMAYACAK

Yılın hemen her günü ayrı bir aktiviteye sahne olan Kocaeli, ilk kez düzenlenecek kış festivaline hazır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde organize edilen Kartepe Kış Festivali-Karfest, bu yıl ilk kez kapılarını kar tutkunlarına açacak. Kartepe zirve yolunun en güzel kesimlerinden biri olan Sisli Vadi'de gerçekleşecek organizasyon önümüzdeki yıllarda Kocaeli ve Kartepe için geleneksel hale gelecek.

KARFEST'TE NELER YOK Kİ!

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyeleri, kar üstünde eğlenceye doymak isteyenler için eşsiz bir festival programı hazırladı. Bir kere festivale katılanlara yeşil Kocaeli'ye destek vermeleri için 2000 adet tüplü fıstık çam fidanı dağıtılacak. ''Lazer'' ışık gösterileri geceyi aydınlatacak. Eğlenmek isteyenler ise DJ Mert Erdoğan'ın canlı performansıyla gönüllerince dans edecek. Festivalin sunuculuğunu da Radyo Trafik Marmara programcılarından Cenk Sarıkaya üstlenecek.

ACIKANA SUCUK-EKMEK, ÜŞÜYENE ÇAY-ÇORBA

Festivale katılacak vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Yerel sanatçıların ve grupların sahne performanslarıyla da renklenecek olan Karfest'te, Büyükşehir'e bağlı Antikkapı A.Ş., Kartepe Belediyesi ve ilçe esnafının katkılarıyla festivale katılmasını beklediğimiz yaklaşık 10.000 misafire 4 ayrı noktada sucuk-ekmek ikramında bulunulacak. Ayrıca sıcak çay, çorba ve helva ikramları da alanda yer alacak.

HER ŞEY ÜCRETSİZ!

Karfest'te; ulaşımdan otoparka, çaydan çorbaya, kızak kaymadan yarışmalara, konserlerden sucuk ekmek ikramlarına kadar baştan sona her şey ücretsiz. Bu festivalde üşümek de yok. Etkinlik alanımız sürekli tazelenecek odunlarla ve 25 adet varil aracılığıyla festival boyunca ısıtılacak...

ÇOCUKLAR BU MASKOTLARA BAYILACAK

Alana gelen vatandaşlarımız gün boyunca ''Bot Yarışları'', ''Halat Çekme Yarışı'', ''Penguen Koşu'' ve ''Fener Alayı'' gibi yarışma ve etkinliklere katılırken, ''Sincap'', ''Kardan Adam'' ve ''Penguen'' maskotlarımız da festival boyunca minik misafirlerimizi eğlendirecek. Ayrıca katılımcıların en güzel anılarını ölümsüzleştireceği fotoğraf çekim alanımız da mevcut…

İREM DERİCİ KONSERİ

Karfest'te saatler 19.00'u gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri başlayacak. Ünlü sanatçı ''Kalbimin tek sahibine'', ''Acemi balık'',''Evlenmene bak'' gibi dillere yerleşen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek. İrem Derici konseriyle eğlencenin zirve yapacağı festival, gece 24.00'e kadar birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

ULAŞIMDA SIKINTI OLMAYACAK

Trafik düzenleme ve ulaşım noktasında Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı, Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tüm tedbirler alındı. Trafikte aksaklık yaşanmaması için Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri; Maşukiye-Derbent ve Suadiye- Arslanbey'den zirveye bağlantısı olan tüm yolları ulaşıma açık tutacak. Maşukiye merkezden çıkış yolu saat 15:00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Maşukiye meydanda konumlanan otobüs seferlerimiz saat 11:00 itibariyle özel araçları veya toplu taşıma vasıtasıyla bu noktaya gelen tüm misafirlerimizi belirli periyodlarla festival alanına ulaştıracak. Her iki belediyeden etkinlik alanında çok sayıda görevli personel ve sahne anonslarıyla misafirlere gerekli yönlendirmeler yapılacak.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Özel araçlarıyla gelen misafirlerimiz Maşukiye Pazar Yeri, Maşukiye Migros yanı ve okul bahçesi otopark alanlarını ücretsiz olarak kullanılabilecek. Kartepeliler için mahallelerden saat 13:00'ten başlayarak her saat başı ring servislerle Maşukiye Meydan toplanma noktasına transfer sağlanacak. Önemli kavşak noktalarında yol ve trafik düzeni ve güvenliği için zabıta ekiplerimiz görev yapacak. Festival alanında katılımcıların ve çocukların güvenliği için gerekli tüm tedbirler alındı.