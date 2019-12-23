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"Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu

İstanbul Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından üçüncü kez düzenlenen "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu.

23.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:56
Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından üçüncü kez düzenlenen "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu.
Lise öğrencilerinin oylarıyla 2019'da en iyi medya, halkla ilişkiler, reklam, televizyon ve sinema alanlarında kişi ve kurumların ödüllendirildiği organizasyonda, Anadolu Ajansı (AA) Fotomuhabiri Mahmut Serdar Alakuş, "Yılın En İyi Fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.
Şişli Profilo Kültür Merkezi Büyük Sahnesinde gerçekleştirilen törende Alakuş'un ödülünü AA Fotomuhabiri İslam Yakut alırken, "Kadın Oyuncu" dalında Eda Ece, "Komedi Oyuncusu" dalında Okan Çabalar, "Haber Spikeri" dalında Zehra Küçük, "Belgesel" dalında Güven İslamoğlu, "Radyo Programı" dalında ise Cem Arslan'a ödül verildi.

Halkla İlişkiler, Anadolu Lisesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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