09.07.2019 15:23
Haberler» Güncel» Haber

Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

Zonguldak Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konulduAlaplı Tepeköy Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu

Alaplı Tepeköy Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yavru karganın yere düştüğünü fark etmesi üzerine yavruyu yeniden yuvaya koymayı çalıştılar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdiler.,

Olay yerine gelen ekipler, yuvadaki diğer kargaların saldırısından korunmak için korunaklı kıyafet giydiler. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.

Yuvada, 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:54   15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 3
16:54   Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı
16:54   Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı
16:53   'Vekaletle kurban' kesiminde hedef 2018 bağışçı sayısını geçmek
16:53   Sivas'ın 3 boyutlu kadastro modeli oluşturuldu
16:53   Kars'ta PKK'ya ait 10 sığınak imha edildi
16:53   Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)