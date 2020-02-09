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Karga yükleme yapan kadının parasını böyle kaptı

Marmaray'da kartına para yüklemek isteyen kadının yanına yaklaşan bir karga, kadının parasını çaldı.

09.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:01
'da kartına para yüklemek isteyen kadının yanına yaklaşan bir karga, kadının parasını çaldı. Karganın parayı kaçırması ve vatandaşların kargayı yakalama çabası kameralara yansıdı.
Marmaray'da bir kadın kartına para yüklemek için makineye yaklaştı. Bu sırada bir karga kadına yaklaştı. Kadının parasını alan karga uçarak uzaklaştı. İstasyonun başka bir yerine konan kargayı vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Karganın parayı aldığı ve vatandaşların kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
(Halit Arslan/İHA)
Karga yükleme yapan kadının parasını böyle kaptı

Marmaray, Güncel

Kaynak: İHA


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