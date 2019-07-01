01.07.2019 19:42
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Kargalar 200 dekarlık anız ve ekin yangınına sebep oldu

- Kargalar 200 dekarlık anız ve ekin yangınına sebep oldu Elektrik tellerine temas edip yanarak yere düşen kargalar yangın çıkardıANTALYA - Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Susuzu mahallesinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü.

- Kargalar 200 dekarlık anız ve ekin yangınına sebep oldu
Elektrik tellerine temas edip yanarak yere düşen kargalar yangın çıkardı
ANTALYA - Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Susuzu mahallesinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki ekin ve Anız tutuşarak alevler 200 dönüm buğday tarlasına buğday sıçradı. Yangın vatandaşlar ve Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını İmecik halkının traktörlerle yangın etrafını sürmesi ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.
Olay yerindeki görgü şahitleri, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüklerini bu arada aniden anız tarlanın yanmaya başladığını görünce söndürmek için traktörlerle mücadele verdiklerini söylediler. Yangın, vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında, 200 dekar anız ve buğday ekili alanın yandığı bildirildi.Kargalar 200 dekarlık anız ve ekin yangınına sebep oldu
Kaynak: İHA
Korkuteli , Yerel

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