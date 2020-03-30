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KARGEM 'çevrimiçi' eğitime geçti

Karşıyaka'da her yıl yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim faaliyetlerini çevrimiçi hale getirdi.

30.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:31
KARGEM 'çevrimiçi' eğitime geçti

9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrenciler, bu haftadan itibaren derslerini "www.eisyayinlari.com" adresinden takip etmeye başladı.

VİDEOLAR, SORU HAVUZLARI, SINAVLAR

Eis Yayınları işbirliğinde yürütülen uzaktan eğitim programı çerçevesinde; internet sitesinde yer alan ders anlatım videoları aracılığıyla, KARGEM'de kullanılan yayınların dijital içerikleriyle birlikte tüm derslerin tüm konularına erişilebiliyor. Binlerce sorudan oluşan soru havuzları ve eş zamanlı uygulanacak deneme sınavları ile öğrencilerin eğitimine katkı sağlanması hedefleniyor. KARGEM öğretmenleri de Facebook'tan öğrencilerle iletişim halinde kalarak sorularını yanıtlıyor, 'online destek' sağlıyor. Öte yandan 8. sınıf KARGEM öğrencileri, bu hafta itibariyle "caliskan.karnemiz.com" adresinden, liseler de "http://testokul.karnemiz.com"dan deneme sınavlarına katılabiliyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Eğitim hizmetlerini en nitelikli şekilde devam ettirmek için çalıştıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemden çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesi, eğitim ve öğretimin aksamaması, sınavlara hazırlık sürecinin eksiksiz bir biçimde devam etmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Belediye olarak, KARGEM olarak, değerli öğretmenlerimizle birlikte bu süreçte daima öğrencilerimizin yanında olacağız. Velilerimiz, öğrencilerimizin bundan hiçbir endişesi olmasın" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Karşıyaka, Güncel
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