Haberler » Güncel » Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu - Haber

Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2019 yılında 57 bin 382 kişiye hizmet verdi.

30.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:11 Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu
Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2019 yılında 57 bin 382 kişiye hizmet verdi.

Kargı'da 2015 Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşaa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon lira olan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nin 2019 yılı istatistikleri belli oldu.

Güçlü ve başarılı yönetim kadrosuyla Kargı'da hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında Acil Polikliniği'nde tedavi gören hasta sayısı 28 bin 307, Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 10 bin 599 olarak kayıtlara geçti.

En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2019 yılında 9 bin 526 hastaya hizmet verdi. Yıl içerisinde Diş Polikliniğinde 7 bin 391 hastaya hizmet verildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde bin 559 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirerek, 2018 yılında Kargı'da toplam 57 bin 382 hastaya hizmet verdi.

Geçtiğimiz yıl toplamda 62 bin 72 hastaya Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi hizmet verilmişti.

Hastane ayrıca yıl içerisinde yaptığı yeniliklerle de birçok hastane hala olmayan 'Dijital Hastane' ünvanını alarak hastalara daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor. - ÇORUM

Ahmet Hamdi Akpınar, Devlet Hastanesi, Kargı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06   Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik - Haber
13:06   PENDİK'TE 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE MANEVİ TAZMİNAT CEZASI - Haber
13:01   AK Partili gençlerden örnek proje - Haber
13:00   Battalgazi için 2020 yılı yatırım yılı olacak - Haber
13:00   Manisa'da karla mücadele başladı - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:09:28