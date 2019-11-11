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Kargı'da bin 111 fidan toprakla buluştu

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında Kargı'da bin 111 fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:50Kargı'da bin 111 fidan toprakla buluştu
'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında 'da bin 111 fidan toprakla buluştu.

Saatlerin 11: 11'i göstermesiyle başlayan fidan dikimi fidanların toprakla buluşturulup can suyunun verilmesiyle son buldu. Fidan dikiminin ardından Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere ikramlar yapıldı.

Kargı'da Bereket Ormanları'nda gerçekleşen fidan dikim törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

Orman İşletme Müdürlüğü, Kargı, Güncel

Kaynak: İHA

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