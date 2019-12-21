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Kargı'da kadına şiddet konulu toplantı

Çorum'un Kargı ilçesi'nde Kaymakam Hakan Alkan Başkanlığında aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

21.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:34 Kargı'da kadına şiddet konulu toplantı
'un ilçesi'nde Kaymakam Hakan Alkan Başkanlığında aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi. Mevcut duruma ilişkin analizlerin yapıldığı, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği ve uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Şiddet önleme merkezinde polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapıldı.

Kargı Kaymakam Vekili Hakan Alkan, İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ilçe olarak kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getirerek, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmek olduklarını ifade etti. - ÇORUM

Hakan Alkan, Çorum, Kargı, Güncel

Kaynak: İHA

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