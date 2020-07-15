Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
15.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:39
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
Şehitlik ziyaretine Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ.Yunus Emre Yılmaz, Daire müdürleri, Siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kargı Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunan ziyarette Kargı mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA